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«Фиорентина» поздравила Кокорина с днем рождения

11:15
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19 марта нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет.

Итальянский клуб поздравил российского форварда с юбилеем.

Кокорин в конце январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» и на данный момент сыграл за итальянский клуб в трех матчах серии А.

Сейчас футболист восстанавливается после небольшой мышечной травмы.

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