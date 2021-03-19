«Фиорентина» поздравила Кокорина с днем рождения

19 марта нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет.

Итальянский клуб поздравил российского форварда с юбилеем.

Кокорин в конце январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» и на данный момент сыграл за итальянский клуб в трех матчах серии А.

Сейчас футболист восстанавливается после небольшой мышечной травмы.