«Фиорентина» поздравила Кокорина с днем рождения
11:15
19 марта нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет.
Итальянский клуб поздравил российского форварда с юбилеем.
Кокорин в конце январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» и на данный момент сыграл за итальянский клуб в трех матчах серии А.
Сейчас футболист восстанавливается после небольшой мышечной травмы.
2
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...