Кокорин призвал российских болельщиков подписываться на соцсети «Фиорентины»

«Фиорентина» 19 марта в Twitter выпустила короткий ролик с нападающим Александром Кокориным. На видео футболист призывает российских болельщиков подписывать на каналы итальянского клуба в соцсетях.

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La Fiorentina apre il suo canale ufficiale su VKontakte!

«Фиорентина» запускает официальное сообщество ВКонтакте!

Fiorentina launch official VKontakte account!#ForzaViola ? #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 19, 2021

Кокорин в конце январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» и на данный момент сыграл за итальянский клуб в трех матчах серии А.