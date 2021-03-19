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Кокорин призвал российских болельщиков подписываться на соцсети «Фиорентины»

13:51
Александр Кокорин. Фото Twitter
Александр Кокорин. Фото Twitter
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«Фиорентина» 19 марта в Twitter выпустила короткий ролик с нападающим Александром Кокориным. На видео футболист призывает российских болельщиков подписывать на каналы итальянского клуба в соцсетях.

Кокорин в конце январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» и на данный момент сыграл за итальянский клуб в трех матчах серии А.

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