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Пасторе может покинуть «Рому» летом

10:16
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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе близок к уходу из команды в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 31-летний аргентинец может досрочно расторгнуть контракт с римским клубом, действующий до конца июня 2023 года. Сообщается, что футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии и Катара.

В сезоне-2020/21 Пасторе не провел ни одного матча за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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