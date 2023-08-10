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Сегодня, 20:16

«Фиорентина» подписала нападающего сборной Анголы Нзолу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мбала Нзола.
Фото ФК «Фиорентина»

«Фиорентина» объявила о подписании нападающего Мбала Нзолы из «Специи». Подробности перехода не сообщаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста сборной Анголы в 8 миллионов евро.

В составе «Специи» Нзола провел в серии А 77 матчей, забил 26 мячей и отдал 6 голевых передач. В его активе 2 гола в 6 играх за сборную Анголы.

Источник: ФК Фиорентина
ФК Специя
ФК Фиорентина
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