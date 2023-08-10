«Фиорентина» подписала нападающего сборной Анголы Нзолу

«Фиорентина» объявила о подписании нападающего Мбала Нзолы из «Специи». Подробности перехода не сообщаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста сборной Анголы в 8 миллионов евро.

В составе «Специи» Нзола провел в серии А 77 матчей, забил 26 мячей и отдал 6 голевых передач. В его активе 2 гола в 6 играх за сборную Анголы.