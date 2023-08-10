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10 августа, 23:35

«Дженоа» хочет арендовать у «Ювентуса» защитника Де Винтера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Дженоа» близок к соглашению с «Ювентусом» по аренде защитника Кони Де Винтера.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, арендное соглашение будет включать в себя право выкупа. Стоимость 21-летнего игрока составляет около 10 миллионов евро.

Сезон-2022/23 Де Винтер провел в аренде в «Эмполи». На счету бельгийца 14 матчей в серии А и ни одного результативного действия. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

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