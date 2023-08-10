«Дженоа» хочет арендовать у «Ювентуса» защитника Де Винтера

«Дженоа» близок к соглашению с «Ювентусом» по аренде защитника Кони Де Винтера.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, арендное соглашение будет включать в себя право выкупа. Стоимость 21-летнего игрока составляет около 10 миллионов евро.

Сезон-2022/23 Де Винтер провел в аренде в «Эмполи». На счету бельгийца 14 матчей в серии А и ни одного результативного действия. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.