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Сегодня, 10:18

«Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», несмотря на то, что нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на 1-й тур серии А, клуб из Флоренции по-прежнему планирует расстаться с ним в это трансферное окно.

Окончательная заявка на первую половину сезона будет отправлена всеми клубами серии А 2 сентября — на следующий день после закрытия трансферного окна в Италии.

В окончательную заявку «Фиорентины», как сообщает регламент серии А, могут быть включены не более 25 футболистов старше 21 года, 8 из которых обязательно должны быть «доморощенными» игроками — 4 воспитанника «фиалок» + 4 воспитанника любых других итальянских клубов.

Кокорин рискует не попасть в окончательный «список 17-ти» из-за существующей конкуренции. «Фиорентина» ищет варианты трудоустройства Александра, чтобы избежать ситуации, при которой клубу придется платить высокую зарплату футболисту вне заявки.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» заканчивается в конце июня 2024 года, а его зарплата составляет 1,8 миллиона евро.

Сегодня «Фиорентина» сыграет в гостях против клуба «Дженоа». Кокорин внесен в предварительную заявку на матч.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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