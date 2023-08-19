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Бруно Конти будет вместо Моуринью на бровке «Ромы» в матче с «Салернитаной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» на официальном сайте объявила, что спортивный директор клуба Бруно Конти будет руководить командой с бровки в матче против «Салернитаны».

«Я в полном восторге. Жозе Моуринью, конечно, тренер, и, поскольку он отстранен, Стефано Рапетти будет его голосом на поле, но меня попросили помочь, и постараюсь внести свой вклад. Вновь на стадионе будет аншлаг, поэтому надеюсь, что смогу поднять энтузиазм еще на одну ступеньку.

Прежде всего, я хотел бы публично поблагодарить Моуринью за предоставленную мне возможность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оказать положительное влияние. Также хочу поблагодарить тренерский штаб, за то, как меня встретили. Я уже знаю, как здорово будет услышать, как наши фанаты подстегивают нас», — приводит пресс-служб клуба слова Конти.

Матч «Рома» — «Салернитана» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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