Зейтуллаев рассказал о своем переходе в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев рассказал о переходе в итальянский клуб из «Спортакадемклуба» в 2001 году.

«Сначала поехал на просмотр в «Бордо». Это был 1999-й год. Тренировался, а в этот момент клубы вели переговоры. Мне там очень нравилось. Отличные условия для молодого игрока. Я работал со второй командой, первая же шла на лидирующих позициях в чемпионате. Тогда впервые понял, что хочу остаться в зарубежном клубе. Чувствовал, что уровень футбола совсем другой. Нравились игроки, их отношение к работе. Но клубы между собой не договорились. И меня отправили в «Фейеноорд». Игорь Корнеев нас встретил, привел в команду, мы снова начали тренироваться. Сыграли несколько турниров, но тоже не смогли остаться. Это был скорее просмотр. Видимо, мы не особо подошли. И после появился вариант с «Ювентусом», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

Он также рассказал об особенностях тренировок в «Ювентусе».

«В момент перестало иметь значение все — думал только о том, как провести следующую тренировку. Новым было все — совсем другой подход, методика работы. Тренером в молодежке у нас был Гасперини. Я быстро понял, что с таким до этого не сталкивался никогда. Каждый день наслаждался атмосферой. А еще вокруг куча звезд, имею ввиду, когда нас привлекали к работе с основой — смотришь на них — это все реально или нет», — добавил Зейтуллаев.

Зейтуллаев перешел в «Ювентус» в 2001 году и провел за клуб два матча. В Италии он также выступал за «Реджину», «Дженоа», «Верону», «Пескару» и «Торино».