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«Фиорентина» — «Парма»: Кокорин пропускает игру из-за травмы

16:34
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» примет «Парму» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в число даже запасных. Игрок восстанавливается после травмы.

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы. Точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, перейдя из московского «Спартака». 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

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