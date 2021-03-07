«Фиорентина» — «Парма»: Кокорин пропускает игру из-за травмы
«Фиорентина» примет «Парму» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в число даже запасных. Игрок восстанавливается после травмы.
Ранее стало известно, что Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы. Точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.
Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, перейдя из московского «Спартака». 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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