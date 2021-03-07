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«Рома» с минимальным счетом победила «Дженоа»

16:24
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«Рома» принимала «Дженоа» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Римский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Римляне набрали 50 очков и поднялись на четвертое места, обойдя «Аталанту», но у команды из Бергамо есть матч в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Рома» — «Дженоа» — 1:0 (1:0)

Гол: Манчини, 24.

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Бруну Перес (Фасио, 87), Карсдорп, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Мхитарян, 60), Педро (Перес, 75), Эль-Шаарави (Вильяр, 60), Майораль (Спинаццола, 87).

«Дженоа»: Маркетти, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Гильоне (Кассата, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Скамакка, 76), Зайц (Мелегони, 78), Дестро, Пьяца (Шомуродов, 46).

Предупреждения: Мазиелло, 42. Дестро, 45+1. Стротман, 64. Манчини, 65. Кришито, 83.

Судья: Фаббри (Италия).

7 марта. Рим. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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