«Рома» с минимальным счетом победила «Дженоа»
«Рома» принимала «Дженоа» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Римский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.
Римляне набрали 50 очков и поднялись на четвертое места, обойдя «Аталанту», но у команды из Бергамо есть матч в запасе.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
«Рома» — «Дженоа» — 1:0 (1:0)
Гол: Манчини, 24.
«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Бруну Перес (Фасио, 87), Карсдорп, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Мхитарян, 60), Педро (Перес, 75), Эль-Шаарави (Вильяр, 60), Майораль (Спинаццола, 87).
«Дженоа»: Маркетти, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Гильоне (Кассата, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Скамакка, 76), Зайц (Мелегони, 78), Дестро, Пьяца (Шомуродов, 46).
Предупреждения: Мазиелло, 42. Дестро, 45+1. Стротман, 64. Манчини, 65. Кришито, 83.
Судья: Фаббри (Италия).
7 марта. Рим. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю