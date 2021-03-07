«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Пармой»
«Парма» и «Фиорентина» в матче 26-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 3:3.
«Фиорентина» ушла от поражения в самом конце встречи после автогола на 90+4-й минуте от Симоне Якопони.
При этом за минуту до этого гола красную карточку получил главный тренер «Пармы» Роберто Д'Аверса.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в число даже запасных на этот матч.
Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы. Точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.
«Фиорентина» занимает 14-е место в таблице. «Парма» — 19-я.
Чемпионат Италии
Серия А
26-й тур
«Фиорентина» — «Парма» — 3:3 (2:1)
Голы: Мартинес Куарта, 28 (1:0). Куцка, 32 — с пенальти (1:1). Миленкович, 42 (2:1). Куртич, 72 (2:2). Михайла, 90 (2:3). Якопони, 90+4 — в свои ворота (3:3).
«Фиорентина»: Дронговски, Малькюи, Пеццела, Мартинес Куарта, Миленкович, Валеро (Кальехон, 77), Бираги, Эйсерик, Пульгар, Амрабат (Бонавентура, 70), Влахович.
«Парма»: Сепе, Якопони, Лаурини, Бани (Гальоло, 80), Пеццелла, Куцка (Инглезе, 88), Куртич, Бругман, Эрнани (Михайла, 46), Жервинью (Брунетта, 63), Карамо (Ман, 63).
Предупреждения: Куцка, 56. Пеццелла, 62. Бани, 80.
Судья: Абиссо (Италия).
7 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
«Кротоне» — «Торино» — 4:2 (1:1)
Голы: Сими, 27 — с пенальти (1:0). Мандрагора, 45 (1:1). Сими, 54 (2:1). Реца, 80 (3:1). Санабрия, 84 (3:2). Унас, 90+4 (4:2).
«Кротоне»: Кордац, Магальян, Луперто, Педру Перейра, Големич, Реца, Петриччоне (Дзанеллато, 82), Молина, Унас, Сими (Ди Кармине, 75), Мессиас.
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Родригес, Иццо, Войвода (Верди, 65), Лянко, Ринкон, Мандрагора, Лукич (Гояк, 77), Дзадза (Санабрия, 65), Бонаццоли.
Предупреждения: Петриччоне, 43. Кордац, 45+1. Ринкон, 79. Дзанеллато, 83. Унас, 90+3.
Удаление: Ринкон, 90+3.
Судья: Гвида (Италия).
7 марта. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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