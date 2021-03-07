«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Пармой»

«Парма» и «Фиорентина» в матче 26-го тура чемпионата Италии сыграли вничью со счетом 3:3.

«Фиорентина» ушла от поражения в самом конце встречи после автогола на 90+4-й минуте от Симоне Якопони.

При этом за минуту до этого гола красную карточку получил главный тренер «Пармы» Роберто Д'Аверса.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в число даже запасных на этот матч.

Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы. Точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.

«Фиорентина» занимает 14-е место в таблице. «Парма» — 19-я.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

«Фиорентина» — «Парма» — 3:3 (2:1)

Голы: Мартинес Куарта, 28 (1:0). Куцка, 32 — с пенальти (1:1). Миленкович, 42 (2:1). Куртич, 72 (2:2). Михайла, 90 (2:3). Якопони, 90+4 — в свои ворота (3:3).

«Фиорентина»: Дронговски, Малькюи, Пеццела, Мартинес Куарта, Миленкович, Валеро (Кальехон, 77), Бираги, Эйсерик, Пульгар, Амрабат (Бонавентура, 70), Влахович.

«Парма»: Сепе, Якопони, Лаурини, Бани (Гальоло, 80), Пеццелла, Куцка (Инглезе, 88), Куртич, Бругман, Эрнани (Михайла, 46), Жервинью (Брунетта, 63), Карамо (Ман, 63).

Предупреждения: Куцка, 56. Пеццелла, 62. Бани, 80.

Судья: Абиссо (Италия).

7 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

«Кротоне» — «Торино» — 4:2 (1:1)

Голы: Сими, 27 — с пенальти (1:0). Мандрагора, 45 (1:1). Сими, 54 (2:1). Реца, 80 (3:1). Санабрия, 84 (3:2). Унас, 90+4 (4:2).

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Луперто, Педру Перейра, Големич, Реца, Петриччоне (Дзанеллато, 82), Молина, Унас, Сими (Ди Кармине, 75), Мессиас.

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Родригес, Иццо, Войвода (Верди, 65), Лянко, Ринкон, Мандрагора, Лукич (Гояк, 77), Дзадза (Санабрия, 65), Бонаццоли.

Предупреждения: Петриччоне, 43. Кордац, 45+1. Ринкон, 79. Дзанеллато, 83. Унас, 90+3.

Удаление: Ринкон, 90+3.

Судья: Гвида (Италия).

7 марта. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».