«Фиорентина» отвергла предложение «Атлетико» по Влаховичу
«Атлетико» хотел приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Однако итальянский клуб отверг предложение испанской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее появилась информация, что 21-летний футболист достиг принципиальной договоренности о соглашении с руководством «Атлетико». Испанский клуб готов был заплатить за серба более 70 миллионов евро.
В прошлом сезоне Душан Влахович сыграл в составе «Фиорентины» в 37 матчах итальянской серии А и отличился в них 21 забитым голом, а также был признан лучшим молодым игроком чемпионата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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