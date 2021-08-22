Пьянич попал в сферу интересов «Наполи»
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport. В трансфере лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, который знаком с боснийцем по совместной работе в «Роме».
Сам 31-летний футболист хотел вернуться в «Ювентус». Однако переговоры с туринским клубом завершились безрезультатно.
Пьянич в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю