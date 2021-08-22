Пьянич попал в сферу интересов «Наполи»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport. В трансфере лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, который знаком с боснийцем по совместной работе в «Роме».

Сам 31-летний футболист хотел вернуться в «Ювентус». Однако переговоры с туринским клубом завершились безрезультатно.

Пьянич в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Барселону» и не отметился результативными действиями.