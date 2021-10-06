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«Фиорентина» просит за Влаховича 90 миллионов евро

«Фиорентина» готова отпустить Влаховича в другой клуб за 90 миллионов евро
11:54
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«Фиорентина» готова отпустить форварда Душана Влаховича за 90 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 21-летнем сербе заинтересованы «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Интер» и «Ювенутус».

Вчера, 5 октября, президент флорентийской команды Рокко Коммиссо сообщил, что футболист отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

Действующее соглашение Влаховича с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Ранее президент клуба Рокко Коммиссо отклонял все предложения о покупке форварда, включая 70 млн евро от «Атлетико» в августе.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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