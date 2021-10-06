Милан планирует продлить контракт с Рафаэлом Леаном

«Милан» собирается продлить контракт с нападающим Рафаэлом Леаном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, несмотря на то что нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2024 года, «россонери» хотят переподписать игрока, чтобы сохранить его на более длительный срок. В клубе удовлетворены лидерскими качествами Леана и его выступлениями.

Леан выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 9 матчей за команду во всех турнирах, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.