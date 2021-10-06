Смородская: «Головина все хвалят, а Миранчука затюкали. Ему не подходит «Аталанта»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

Если россиянин не сможет добиться того, чтобы получать больше игрового времени, то может покинуть команду уже в январе, сообщает Calciomercato.

«Я Миранчука в сборной не узнала. Он был очень креативный, мог в одиночку решить судьбу матча. Сейчас он выглядит потерянным. Думаю, что его просто затюкали. Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень. В начале он и забивал больше, и передачи отдавал. Леша — очень талантливый парень. Такие случаи бывают со спортсменами, яркий тому пример — Николя Анелька. Он поменял 11 клубов, пока не раскрылся в «Челси». Миранчуку не подходит конкретная обстановка. Когда я смотрела игру сборной с Головиным, я не нашла больших отличий. Головина все время хвалят, а Миранчука тюкают. Но если Леша вернется в Россию — это будет шаг назад», — сказала Смородская «СЭ».

Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Тогда сумма трансфера составила около 14,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 российский футболист провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей, но при этом ни разу не провел встречу целиком. В общей сложности он отыграл только 155 минут.