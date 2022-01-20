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Сегодня, 15:06

«Фиорентина» не расторгнет контракт с Кокориным по обоюдному согласию

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не покинет флорентийский клуб по обоюдному согласию сторон, сообщает Firenzeviola.

По информации источника, флорентийский клуб не собирается расставаться с 30-летним россиянином подобным образом, потому что это будет неудачным решением с экономической точки зрения.

Отмечается, что «Фиорентина» попробует продать Кокорина во время зимнего трансферного окна. Руководители клуба попытаются найти покупателя, который сможет удовлетворить требования нападающего по зарплате.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока называются клубы из России и ОАЭ.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в два миллиона евро.

Источник: https://www.firenzeviola.it/copertina/niente-rescissione-per-kokorin-le-strade-di-un-addio-complicato-358631
Александр Кокорин
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 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
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 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
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 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
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 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
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 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
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 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
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6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
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 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Душан Влахович

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
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Ромеро Луис Альберто

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 6
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Роберто Сориано

Болонья

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Лацио

 19 1 9
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