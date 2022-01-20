«Удинезе» арендовал защитника «Арсенала» Мари до конца сезона

«Удинезе» объявил о переходе в команду защитника «Арсенала» Пабло Мари.

28-летний испанец будет выступать за итальянскую команду на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2021/22 Мари провел 3 матча за «Арсенал» и не отличился результативными действиями.