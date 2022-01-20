Рэмзи вылечился от коронавируса
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Тест на коронавирус 31-летнего валлийца дал отрицательный результат. Таким образом, полузащитник может присоединиться к команде.
Напомним, что Рэмзи заразился коронавирусом 10 января. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за «Ювентус» и не отметился результативными действиями.
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|
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|5
|1
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|50
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|21
|12
|6
|3
|44-26
|42
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
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|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
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|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|5
|7
|46-39
|35
|
9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
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|22
|8
|6
|8
|41-37
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|
11
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|5
|9
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|
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|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|21
|8
|3
|10
|28-35
|27
|
14
|Удинезе
|21
|5
|8
|8
|31-36
|23
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|22
|1
|9
|12
|20-45
|12
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
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38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|19
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7
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