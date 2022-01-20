Рэмзи вылечился от коронавируса

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Тест на коронавирус 31-летнего валлийца дал отрицательный результат. Таким образом, полузащитник может присоединиться к команде.

Напомним, что Рэмзи заразился коронавирусом 10 января. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за «Ювентус» и не отметился результативными действиями.