«Наполи» обыграл «Фиорентину», Кокорин вышел на замену во втором тайме

«Наполи» победил «Фиорентину» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте — отличился Хосе Мартинес Куарта. У гостей отличились Ирвинг Лосано и Амир Ррахмани.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте. Он заменил Джакомо Бонавентуру.

«Наполи» выиграл все семь стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко. У «Фиорентины» 12 очков и пятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Фиорентина» — «Наполи» — 1:2 (1:1)

Голы: Мартинес Куарта, 28 (1:0). Лосано, 38 (1:1). Ррахмани, 50 (1:2).

Нереализованный пенальти: Инсинье, 39 (вратарь)

«Фиорентина»: Драговски, Бираги, Одриосола (Бенасси, 77), Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Кокорин, 78), Данкан (Мале, 77), Пульгар (Торрейра, 65), Кальехон (Соттиль, 57), Влахович, Гонсалес.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 57), Замбо Ангисса, Руис (Мертенс, 84), Инсинье (Демме, 70), Лосано (Политано, 57), Осимхен (Петанья, 84).

Предупреждения: Бонавентура, 31. Мартинес Куарта, 36. Пульгар, 52. Замбо Ангисса, 54. Мариу Руй, 67. Демме, 90+1.

Судья: Соцца.

3 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».