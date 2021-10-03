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Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Эмполи»

20:54
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«Рома» обыграла «Эмполи» в матче 7-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Лоренцо Пеллегрини и Генрих Мхитарян.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Рома» — «Эмполи» — 2:0 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 42 (1:0). Мхитарян, 48 (2:0).

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг (Роджер Ибаньес, 90), Карсдорп, Манчини, Винья (Калафьори, 84), Мхитарян (Залевски, 90), Верету, Пеллегрини, Дарбо (Кристанте, 64), Абрахам, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 84).

«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Стоянович, Маркицца, Вити, Хендерсон (Штулац, 70), Бандинелли (Хаас, 46), Журковски (Байрами, 46), Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 70), Пинамонти (Манкузо, 29).

Предупреждения: Риччи, 46. Хаас, 56. Манчини, 57. Дзаньоло, 85. Стоянович, 90+1.

Судья: Айрольди (Италия).

3 октября. Рим. Стадион Олимпийский.

Рома — Эмполи

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Александр Кравченко все материалы автора

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