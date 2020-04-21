«Фиорентина» и «Парма» не отказывались от возобновления чемпионата

«Фиорентина» и «Парма» опровергли информацию о том, что они выступают против возобновления чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что восемь клубов серии А отказываются возобновлять чемпионат.

Клуб из Фолоренции заявил, что он полностью согласен с решениями, которые могут принять лига и правительство. Похожее заявление сделала и «Парма».

По последним данным, в Италии зафиксировано 181 228 случаев заблевания коронавирусом, 24 114 человек умерло, 48 877 выздоровело.