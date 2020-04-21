«Фиорентина» и «Парма» не отказывались от возобновления чемпионата
08:56
«Фиорентина» и «Парма» опровергли информацию о том, что они выступают против возобновления чемпионата Италии, сообщает Football Italia.
Ранее стало известно, что восемь клубов серии А отказываются возобновлять чемпионат.
Клуб из Фолоренции заявил, что он полностью согласен с решениями, которые могут принять лига и правительство. Похожее заявление сделала и «Парма».
По последним данным, в Италии зафиксировано 181 228 случаев заблевания коронавирусом, 24 114 человек умерло, 48 877 выздоровело.
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