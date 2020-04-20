Восемь клубов серии А против возобновления чемпионата Италии

Восемь клубов серии А выступили против возобновления чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, против выступают в том числе «Торино», «Сампдория» и «Фиорентина». Adnkronos сообщает также о «Парме», СПАЛ, «Брешии» и «Болонье». Команды не хотят возобновлять чемпионат из-за риска заболевания коронавирусом игроков, тренерского штаба или персонала.

Руководство лиги проведет совещание 21 апреля, где возобновит обсуждение о возможном продолжении чемпионата.

По последним данным, в Италии зафиксировано 181 228 случаев заблевания коронавирусом.