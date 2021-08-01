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«Фиорентина» и «Лион» претендуют на Флоренци

19:07
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Защитник Алессандро Флоренци может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно — на него претендуют два клуба, сообщает Calciomercato. В итальянском фланговом футболисте заинтересованы «Фиорентина» и «Лион».

В прошлом сезоне Флоренци провел в составе «ПСЖ», где играл на правах аренды, 31 матч, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро за два года до окончания его контракта с нынешним клубом.

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Иван Шитик все материалы автора

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