«Фиорентина» и «Лион» претендуют на Флоренци

Защитник Алессандро Флоренци может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно — на него претендуют два клуба, сообщает Calciomercato. В итальянском фланговом футболисте заинтересованы «Фиорентина» и «Лион».

В прошлом сезоне Флоренци провел в составе «ПСЖ», где играл на правах аренды, 31 матч, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро за два года до окончания его контракта с нынешним клубом.