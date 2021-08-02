«Милан» может подписать 16-летнего вингера «Пармы» Траоре

«Милан» в скором времени может подписать полузащитника «Пармы» Шаку Траоре, сообщает Parma Live.

По данным источника, миланский клуб договорился с 16-летним игроком о трансфере. Ранее футболист отказался продлевать контракт с «Пармой», так как команда вылетела из серии А по итогам прошлого сезона.

По данным источника, «Парма» получит за хавбека около 1 миллиона евро. Траоре дебютировал в чемпионате Италии в прошлом сезоне, проведя три матча.