«Болонья» объявила о переходе Арнаутовича, на которого претендовало «Динамо»

Нападающий Марко Арнаутович стал игроком «Болоньи», сообщает официальный Twitter итальянского клуба. Срок контракта 32-летнего австрийского футболиста с командой не уточняется.

С 2019 года Арнаутович выступал за китайский «Шанхай Порт». На форварда ранее претендовали «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».

По информации Sky Sports, «Болонья» выплатила «Шанхай Порт» около 3 миллионов евро за игрока. Портал Transfermarkt оценивает Арнаутовича в 10 миллионов евро.

На Евро-2020 по футболу Арнаутович провел 3 матча за сборную Австрии и забил один гол.