«Фиорентина» достигла договоренности с Гаттузо
17:43
Дженнаро Гаттузо, накануне покинувший «Наполи», станет новым главным тренером «Фиорентины». Стороны достигли договоренности о контракте, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу. Он будет влиять на трансферную политику и перестроит состав, чтобы снизить средний возраст игроков. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Гаттузо работал с «Наполи» с декабря 2019 года, приведя команду к победе в Кубке Италии сезона-2019/20.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю