«Фиорентина» достигла договоренности с Гаттузо

Дженнаро Гаттузо, накануне покинувший «Наполи», станет новым главным тренером «Фиорентины». Стороны достигли договоренности о контракте, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу. Он будет влиять на трансферную политику и перестроит состав, чтобы снизить средний возраст игроков. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Гаттузо работал с «Наполи» с декабря 2019 года, приведя команду к победе в Кубке Италии сезона-2019/20.