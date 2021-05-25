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«Фиорентина» достигла договоренности с Гаттузо

17:43
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Дженнаро Гаттузо, накануне покинувший «Наполи», станет новым главным тренером «Фиорентины». Стороны достигли договоренности о контракте, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу. Он будет влиять на трансферную политику и перестроит состав, чтобы снизить средний возраст игроков. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Гаттузо работал с «Наполи» с декабря 2019 года, приведя команду к победе в Кубке Италии сезона-2019/20.

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