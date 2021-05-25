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Криштиану Роналду проведет переговоры с «Ювентусом» о своем будущем

16:30
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в туринском клубе остается неопределенным, сообщает Sky Sports.

Летом футболист проведет переговоры с руководством. Отмечается, что во многом его судьба будет зависеть от того, сохранят ли свои позиции главный тренер Андреа Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи. Если они не останутся в «Ювентусе», шансы на уход игрока будут выше.

Действующее соглашение Роналду рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 36-летний португалец провел 44 матча, забил 36 мячей и сделал 4 результативные передачи. Он впервые стал лучшим бомбардиром cерии А с 29 голами.

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