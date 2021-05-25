«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо на пост главного тренера

«Фиорентина» на официальном сайте 25 мая объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Контракт с 43-летним специалистом начнет действовать с 1 июля 2021 года.

«Гаттузо» работал с «Наполи» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2019/20 Дженнаро выиграл с командой Кубок Италии, который стал его первым трофеем в тренерской карьере.

Пост главного тренера «Фиорентины» стал вакантным в мае после ухода Джузеппе Якини, с которым «фиалки» финишировали на 13-м месте в таблице чемпионата Италии. 57-летний специалист возглавлял команду с марта 2021 года.

За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.