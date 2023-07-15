«Лацио» за 15 миллионов евро подпишет форварда Кастельяноса — он оформил покер в ворота «Реала»

«Лацио» договорился с «Нью-Йорк Сити» о подписании форварда Тати Кастельяноса, который выступал в аренде за «Жирону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, римляне заплатят за 24-летнего аргентинца 15 миллионов евро. Отмечается, что с игроком уже оговорены условия личного контракта. Медицинское обследование назначено на следующую неделю.

В прошлом сезоне Кастельянос провел за «Жирону» 37 матчей, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу. В матче ла лиги он оформил покер в домашнем матче против «Реала» (4:2).