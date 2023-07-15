«Лацио» за 15 миллионов евро подпишет форварда Кастельяноса — он оформил покер в ворота «Реала»
«Лацио» договорился с «Нью-Йорк Сити» о подписании форварда Тати Кастельяноса, который выступал в аренде за «Жирону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, римляне заплатят за 24-летнего аргентинца 15 миллионов евро. Отмечается, что с игроком уже оговорены условия личного контракта. Медицинское обследование назначено на следующую неделю.
В прошлом сезоне Кастельянос провел за «Жирону» 37 матчей, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу. В матче ла лиги он оформил покер в домашнем матче против «Реала» (4:2).
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|Наполи
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3
|Интер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
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8
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9
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|0
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10
|Торино
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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