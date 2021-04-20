«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Верону»

«Фиорентина» в гостях победила «Верону» со счетом 2:1 в матче 32-го тура серии А.

Счет в матче открыл нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. На 2-й добавленной минуте первого тайма он реализовал пенальти. Удвоил преимущество гостей защитник Мартин Касерес на 65-й минуте. На 72-й минуте отставание хозяев сократил Эдди Сальседо.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал матч и продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной 3 марта в матче чемпионата Италии против «Ромы».

«Фиорентина» за 32 матча набрала 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона», набрав 41 очко после 32 встреч, находится на 9-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Верона» — «Фиорентина» — 1:2 (0:1)

Голы: Влахович, 45+2 — с пенальти (0:1). Касерес, 65 (0:2). Сальседо, 72 (1:2).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 69), Димарко, Давидович, Лазович (Калинич, 79), Бесса (Стураро, 69), Барак, Тамез (Дзакканьи, 69), Илич (Сальседо, 60), Лазанья.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта, Бонавентура (Кастровилли, 85), Бираги (Игор, 86), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 77), Влахович.

Предупреждения: Бонавентура, 19. Гюнтер, 68. Куаме, 90+1. Стураро, 90+3. Мартинес Куарта, 90+5.

Судья: Пронтера (Италия).

20 апреля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».