Филиппо Индзаги: «Правильнее всего закончить сезон. Мы заслуживаем играть в серии A»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги призвал завершить сезон в Италии, несмотря на пандемию коронавируса. Его команда лидирует в серии B за 10 туров до конца сезона. На счету «Беневенто» только одно поражение в 28 играх и 20-очковый отрыв от ближайшего преследователя.

— Не представляю, как можно не закончить сезон, может, у кого-то другие цели, — цитирует Sky Sport Italia Индзаги. — Это невероятная ситуация, и если что, мы готовы играть в июле или августе, я не против. Все мои игроки, мой президент — все заслуживают играть в серии A. Мы должны играть.

Я слышал много вариантов, но сейчас самым правильным будет продолжение сезона. Никто не должен страдать.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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