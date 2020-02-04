Федерико Бернардески: «Горжусь тем, что «Барселона» мной интересуется, но я уже выступаю за топ-клуб»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересована «Барселона».

— Конечно, я горжусь тем, что ко мне есть интерес со стороны «Барселоны», это нормально, — цитирует Goal.com Бернардески. — Когда топ-клубы в тебе заинтересованы, это здорово, только я уже выступаю за один из топ-клубов Европы.

В сезоне-2019/20 на счету Бернардески 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего итальянца в 40 миллионов евро. В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» пыталась обменять своего полузащитника Ивана Ракитича на хавбека «старой синьоры», однако спортивный директор туринского клуба, Фабио Паратичи, опроверг информацию о конкретном предложении со стороны каталонцев.