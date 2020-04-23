Федерация футбола Италии согласилась перенести конец сезона на 2 августа

Федерация футбола Италии согласилась перенести конец сезона серии А, сообщает Football Italia.

Федерация согласилась на перенос с 30 июня на 2 августа. Это будет соответствовать указаниям Исполнительного комитета УЕФА , который призывает национальные лиги завершить сезон к 3 августа.