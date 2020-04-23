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Федерация футбола Италии согласилась перенести конец сезона на 2 августа

21:36
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Федерация футбола Италии согласилась перенести конец сезона серии А, сообщает Football Italia.

Федерация согласилась на перенос с 30 июня на 2 августа. Это будет соответствовать указаниям Исполнительного комитета УЕФА, который призывает национальные лиги завершить сезон к 3 августа.

Клубы серии А надеются возобновить тренировки с 4 мая, когда карантин в стране будет ослаблен. Матчи чемпионата Италии возобновятся 27-31 мая или в начале июня.

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