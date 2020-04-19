Федерация футбола Италии разработала правила проведения тренировок команд серии А

Федерация футбола Италии (FIGC) разработала правила проведения тренировок команд серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

FIGC совместно с комиссией спортивных медиков разработаа протокол, который был передан министру спорта. Окончательное решение будет принято 22 апреля.

Согласно протоколу, игроки и персонал будут вызваны для прохождения медицинских тестов за 3-4 дня до начала тренировок, с распределенным временем для обеспечения социальной дистанции.

Первоначально анализ крови на антитела будет проводиться каждый день в течение первой недели чтобы проверить, у каких игроков уже есть вирус и есть ли у них иммунитет.

Затем игроков разделят на три группы для тренировок: те, у кого уже был положительный результат с серьезными симптомами, положительный результат с незначительными или отсутствующими симптомами и те, у кого нет антител.

Как только они начнут режим обучения, все они останутся запертыми внутри одного объекта, такого как гостиница или тренировочная площадка, чтобы избежать потенциального заражения посторонних.

Их температура также будет проверяться ежедневно, и после этой начальной недели анализы крови будут сокращаться до одного каждые пару недель.

Те, кто был болен коронавирусом и выздоровел, будут подвергнуты дополнительным интенсивным медицинским тестам, чтобы увидеть, есть ли какие-либо проблемы со здоровьем или последствия от вируса.

Игроки должны оставаться на расстоянии двух метров друг от друга, когда они тренируются или едят в течение первых двух недель.