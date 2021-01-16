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Фабиан Руис заразился коронавирусом

21:59
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Игроки «Напоили» сдали тесты на коронавирус. Положительный анализ сдал только полузащитник Фабиан Руис, информирует пресс-служба «Наполи».

Ранее появлялась информация, что Руис решил не продлевать контракт с клубом. Неаполитанцы теперь согласны расстаться с футболистом, если получат предложение в размере 50 миллионов евро.

Нынешний контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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