Фабиан Руис заразился коронавирусом
21:59
Игроки «Напоили» сдали тесты на коронавирус. Положительный анализ сдал только полузащитник Фабиан Руис, информирует пресс-служба «Наполи».
Ранее появлялась информация, что Руис решил не продлевать контракт с клубом. Неаполитанцы теперь согласны расстаться с футболистом, если получат предложение в размере 50 миллионов евро.
Нынешний контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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