Фабиан Руис заразился коронавирусом

Игроки «Напоили» сдали тесты на коронавирус. Положительный анализ сдал только полузащитник Фабиан Руис, информирует пресс-служба «Наполи».

Ранее появлялась информация, что Руис решил не продлевать контракт с клубом. Неаполитанцы теперь согласны расстаться с футболистом, если получат предложение в размере 50 миллионов евро.

Нынешний контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года.