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«Наполи» рассматривает троих кандидатов на замену Гаттузо

20:36
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Три специалиста входят в список интересов «Наполи», сообщает Football Italia. Один из них может заменить действующего наставника неаполитанцев Дженнаро Гаттузо.

В сферу интересов «адзурри» входят ныне свободный Маурицио Сарри и тренер «Лацио» Симоне Индзаги. Однако оба специалиста рассмотрят предложение от «Наполи» только в том случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Еще одним кандидатом для неаполитанцев является главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Будущее португальца в римском клубе остается неопределенным.

Что касается Гаттузо, его контракт с «адзурри» рассчитан до конца сезона и, скорее всего, не будет продлен. Со специалистом уже контактирует «Фиорентина».

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