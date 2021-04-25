Эшли Янг может перейти в «Уотфорд» летом
Полузащитник «Интера» Эшли Янг покинет команду летом как свободный агент, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По его информации, «Уотфорд» хочет подписать контракт с Янгом. Команда гарантировала себе выход в АПЛ.
«Уотфорд» в матче 44-го тура чемпионшипа обыграл «Миллуол» со счетом 1:0. Таким образом команда с 88 очками обеспечила себе второе место в турнирной таблице и гарантировала выход в АПЛ спустя год после вылета.
35-летний полузащитник в текущем сезоне провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых отдал 3 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю