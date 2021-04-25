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Эшли Янг может перейти в «Уотфорд» летом

09:08
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Полузащитник «Интера» Эшли Янг покинет команду летом как свободный агент, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По его информации, «Уотфорд» хочет подписать контракт с Янгом. Команда гарантировала себе выход в АПЛ.

«Уотфорд» в матче 44-го тура чемпионшипа обыграл «Миллуол» со счетом 1:0. Таким образом команда с 88 очками обеспечила себе второе место в турнирной таблице и гарантировала выход в АПЛ спустя год после вылета.

35-летний полузащитник в текущем сезоне провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых отдал 3 результативных передачи.

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