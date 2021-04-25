Ибрагимович пропустит матч «Милана» против «Лацио»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч 33-го тура серии А против «Лацио».
«Златан чувствует себя немного лучше, но завтра будет не готов. Он сможет вернуться в следующей игре против «Беневенто».
Впереди могут сыграть Манджукич или Леау, Марио чувствует себя хорошо и обладает нужными качествами, чтобы помочь нам в штрафной соперника», - цитирует Пиоли Football Italia.
Ранее Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт на один сезон. В текущем сезоне 39-летний швед участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169682/pioli-%E2%80%98ibra-out-lazio-clash%E2%80%99
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