Ибрагимович пропустит матч «Милана» против «Лацио»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч 33-го тура серии А против «Лацио».

«Златан чувствует себя немного лучше, но завтра будет не готов. Он сможет вернуться в следующей игре против «Беневенто».

Впереди могут сыграть Манджукич или Леау, Марио чувствует себя хорошо и обладает нужными качествами, чтобы помочь нам в штрафной соперника», - цитирует Пиоли Football Italia.

Ранее Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт на один сезон. В текущем сезоне 39-летний швед участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.