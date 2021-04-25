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Ибрагимович пропустит матч «Милана» против «Лацио»

14:52
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович пропустит матч 33-го тура серии А против «Лацио».

«Златан чувствует себя немного лучше, но завтра будет не готов. Он сможет вернуться в следующей игре против «Беневенто».

Впереди могут сыграть Манджукич или Леау, Марио чувствует себя хорошо и обладает нужными качествами, чтобы помочь нам в штрафной соперника», - цитирует Пиоли Football Italia.

Ранее Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт на один сезон. В текущем сезоне 39-летний швед участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.

Лацио - Милан

 

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169682/pioli-%E2%80%98ibra-out-lazio-clash%E2%80%99

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