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Рэзван Луческу может возглавить «Парму» или «Сампдорию»

00:35
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Румынский специалист Рэзван Луческу может возглавить итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 52-летний тренер на прошлой неделе посетил Милан, чтобы встретиться с представителями итальянских клубов. Сообщается, что румыном интересуются «Парма» и «Сампдория».

?Последним клубом Луческу был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который возглавлял с 2019 по февраль 2021 года.

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