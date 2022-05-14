«Салернитана» упустила победу над «Эмполи» из-за незабитого пенальти в конце матча

«Салернитана» на выезде сыграла вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» — 1:1.

У гостей отличился Федерико Бонаццоли, у хозяев забил Патрик Кутроне.

На 84-й минуте «Салернитана» могла выйти вперед, но форвард команды Диего Перотти не забил пенальти.

«Салернитана» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 31 очком в 37 матчах, «Эмполи» идет на 14-й строчке с 38 очками в 37 играх.