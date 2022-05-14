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Сегодня, 17:58

«Салернитана» упустила победу над «Эмполи» из-за незабитого пенальти в конце матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Салернитана» на выезде сыграла вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» — 1:1.

У гостей отличился Федерико Бонаццоли, у хозяев забил Патрик Кутроне.

На 84-й минуте «Салернитана» могла выйти вперед, но форвард команды Диего Перотти не забил пенальти.

«Салернитана» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 31 очком в 37 матчах, «Эмполи» идет на 14-й строчке с 38 очками в 37 играх.

Италия. Серия А. 37-й тур
14 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:1
Салернитана
Голы
Кутроне, 31 (1:0), Бонаццоли, 76 (1:1)
Нереализованный пенальти
Перотти 84
Эмполи
Викарио Романьоли Стоянович Луперто Паризи (Какаче, 77) Верре (Ла Мантия, 77) Асллани Бандинелли (Хендерсон, 73) Журковски (Бенасси, 73) Кутроне (Байрами, 57) Пинамонти
Салернитана
Сепе Фасио Дьембер Маццокки (Кулибали, 80) Эдерсон Радованович Кулибали (Руджери, 46) Кастанос (Бонаццоли, 53) Оби (Зортеа, 62) Верди (Перотти, 80) Джурич
Предупреждения
Хендерсон 74’, Викарио 76’, Байрами 90+1’  -  Радованович 74’, Эдерсон 85’
Судьи
Масса (Италия)

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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
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Интер

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Лацио

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