«Торино» обыграл «Верону» в чемпионате Италии

«Торино» обыграл «Верону» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный гол на 19-й минуте забил Йосип Брекало.

«Торино» набрал 50 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 52 очка и 9-я позиция.