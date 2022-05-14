Моуринью рассказал, что судьи в Италии работают против «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что в Италии судьи работают против его команды.

«Есть люди, заинтересованные в том, чтобы мы заняли восьмое место. И есть надежда на победу в финале Лиги конференций.

В матче с «Фиорентиной» соперник двигался лучше, мы хорошо играли, но устали от судей, ВАР и проблем после игр.

Судьи ошиблись, их наказали, но где наши очки? Я хочу финишировать пятым или шестым — это наша цель», — цитирует Моуринью Sportmediaset.

«Рома» 25 мая сыграет с «Фейеноордом» в финале Лиги конференций в Тиране. Римляне занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков после 36 туров серии А.