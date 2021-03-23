«Эмполи» приостановил тренировки из-за коронавируса

«Эмполи» отменил сегодняшнюю тренировку из-за случаев заражения коронавирусом, сообщает 23 марта официальный сайт клуба серии В. Пресс-служба не раскрывает личность заразившихся и их количество.

Указано, что после одного случая заражения COVID-19 еще несколько представителей клуба сдали положительные тесты. Все они отправились на самоизоляцию.

Пока нет информации о том, когда команда возобновит тренировки. В клубе отметили, что выполнят все необходимые действия в соответствии с протоколом.