«Ювентус» может продать Роналду за 25 миллионов евро

«Ювентус» готов расстаться с лидером атак Криштиану Роналду этим летом, утверждает AS. Туринцы пока не получали предложений по 36-летнему форварду, но если он захочет уйти, то «Юве» готов рассмотреть предложения от 25 миллионов евро.

Данная сумма поможет клубу решить финансовые проблемы, а продажа португальца существенно разгрузит зарплатную ведомость. Сейчас зарплата Роналду составляет порядка 70 миллионов долларов в год, он остается самым высокооплачиваемым игроком серии A.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году за 100 миллионов евро.