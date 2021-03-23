Бывший главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли выступил с эмоциональным посланием. 23 марта он покинул клуб из Флоренции.

В сообщении на сайте команды говорилось, что причины отставки носят нефутбольный характер.

«Я опасаюсь, что это означает конец моей карьеры, но я не испытываю никаких сожалений. Видимо, этот мир, в котором я прожил всю свою жизнь, стал мне чужд. Я уже не узнаю самого себя. Пришло время перестать нестись с такой скоростью», — цитирует тренера ESPN.

В составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пока из-за травм провел всего три игры в чемпионате Италии.

«Фиорентина» в последних 11 матчах Серии А одержала всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.

В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.