"Эмполи" обыграл "Сампдорию", "Удинезе" - "Фрозиноне"

"Эмполи" победил "Сампдорию" в 36-м туре чемпионата Италии - 2:1. В другой встрече "Удинезе" взял верх над "Фрозиноне" со счетом 3:1.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Сампдория" - "Эмполи" - 1:2 (0:0)

Голы: Фариас, 56 (0:1). Ди Лоренцо, 75 (0:2). Квальярелла, 90 - с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Капуто, 75 (вратарь)

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Феррари, Тонелли, Экдаль (Виейра, 72), Прат, Янкто, Квальярелла, Габбьядини (Рамирес, 80), Капрари (Сау, 72).

"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер (Бриги, 90+2), Крунич, Траоре (Капецци, 87), Фариас (Акуа, 79), Капуто.

Предупреждения: Ди Лоренцо, 16. Экдаль, 30. Тонелли, 74.

Судья: Довери.

12 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Фрозиноне" - "Удинезе" - 1:3 (0:3)

Голы: Окака Чука, 11 (0:1). Самир, 41 (0:2). Окака Чука, 44 (0:3). Дионизи, 85 (1:3).

"Фрозиноне": Барди, Арьяудо, Капуано, Бригенти, Саммарко, Вальцания (Майелло, 80), Бегетто, Чано (Дзампано, 73), Чофани (Дионизи, 65), Паганини, Пинамонти.

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Самир, Трост-Эконг (Найтинк, 76), Стрюгер Ларсен, Сандру (Халльфредссон, 62), Мандрагора, Окака Чука (Пуссетто, 86), Д`Алессандро, де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Окака Чука, 31. Арьяудо, 40. Чано, 52. Сандру, 54. Самир, 90.

Судья: Паскуа.

12 мая. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".