"Эмполи" обыграл "Сампдорию", "Удинезе" - "Фрозиноне"

"Эмполи" победил "Сампдорию" в 36-м туре чемпионата Италии - 2:1. В другой встрече "Удинезе" взял верх над "Фрозиноне" со счетом 3:1.
Чемпионат Италии
Серия А
36-й тур
"Сампдория" - "Эмполи" - 1:2 (0:0)
Голы: Фариас, 56 (0:1). Ди Лоренцо, 75 (0:2). Квальярелла, 90 - с пенальти (1:2).
Нереализованный пенальти: Капуто, 75 (вратарь)
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Феррари, Тонелли, Экдаль (Виейра, 72), Прат, Янкто, Квальярелла, Габбьядини (Рамирес, 80), Капрари (Сау, 72).
"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер (Бриги, 90+2), Крунич, Траоре (Капецци, 87), Фариас (Акуа, 79), Капуто.
Предупреждения: Ди Лоренцо, 16. Экдаль, 30. Тонелли, 74.
Судья: Довери.
12 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
"Фрозиноне" - "Удинезе" - 1:3 (0:3)
Голы: Окака Чука, 11 (0:1). Самир, 41 (0:2). Окака Чука, 44 (0:3). Дионизи, 85 (1:3).
"Фрозиноне": Барди, Арьяудо, Капуано, Бригенти, Саммарко, Вальцания (Майелло, 80), Бегетто, Чано (Дзампано, 73), Чофани (Дионизи, 65), Паганини, Пинамонти.
"Удинезе": Муссо, Де Майо, Самир, Трост-Эконг (Найтинк, 76), Стрюгер Ларсен, Сандру (Халльфредссон, 62), Мандрагора, Окака Чука (Пуссетто, 86), Д`Алессандро, де Пауль, Лазанья.
Предупреждения: Окака Чука, 31. Арьяудо, 40. Чано, 52. Сандру, 54. Самир, 90.
Судья: Паскуа.
12 мая. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/