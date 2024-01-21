Хет-трик Журковски принес «Эмполи» разгромную победу над «Монцей»

«Эмполи» на своем поле разгромил «Монцу» в матче 21-го тура итальянской серии А — 3:0.

Хет-трик оформил полузащитник хозяев Шимон Журковски. Он забил на 13-й, 38-й и 73-й минутах.

«Эмполи» (16 очков) одержал первую победу с ноября и занимает предпоследнее место в серии А. «Монца» (25) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.