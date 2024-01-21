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Хет-трик Журковски принес «Эмполи» разгромную победу над «Монцей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шимон Журковски (в центре).
Фото Global Look Press

«Эмполи» на своем поле разгромил «Монцу» в матче 21-го тура итальянской серии А — 3:0.

Хет-трик оформил полузащитник хозяев Шимон Журковски. Он забил на 13-й, 38-й и 73-й минутах.

«Эмполи» (16 очков) одержал первую победу с ноября и занимает предпоследнее место в серии А. «Монца» (25) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 21-й тур
21 янв, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
3:0
Монца

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Монца
ФК Эмполи
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
13
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
14
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
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Рома – Верона
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Фрозиноне – Кальяри
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21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
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Салернитана – Дженоа
 - : -
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Сассуоло

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 7
Маркус Тюрам

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Интер

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Генрих Мхитарян

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Интер

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И К Ж
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Антуан Макумбу

Кальяри

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Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

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Малик Тшау

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