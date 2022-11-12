«Эмполи» прервал беспроигрышную серию «Кремонезе»

«Эмполи» переиграл «Кремонезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва 21-летний Николо Камбьяги, вышедший на замену, забил гол. В концовке встречи Фабиано Паризи удвоил преимущество хозяев.

«Эмполи» поднялся на 12-е место в турнирной таблице серии А (17 очков). «Кремонезе» остался на 18-й строчке (7 очков).