Главный тренер «Болоньи» Мотта: «Важно преобразовать гнев от поражений в положительную энергию»

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

«Мы много работали над обороной, над манерой игры «Сассуоло» и над тем, что команде придется исправлять и улучшать. Поражение от «Интера» (1:6) нас многому научило. Я злюсь на себя, потому что не люблю вот так проигрывать. Важно преобразовать этот гнев в положительную энергию», — цитирует Tutto Mercato Мотту.

«Сассуоло» занимает 12-е место в турнирной таблице серии А, набрав 16 очков. «Болонья» располагается на 13-й строчке с 16 очками.

Матч «Болонья» — «Сассуоло» пройдет 12 ноября, начало — 22.45 по московскому времени.